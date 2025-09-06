Обычно считается, что жертвой телефонных мошенников могут стать только пенсионеры и молодежь ввиду неопытности. Но они успешно атакуют и более финансово грамотных лиц. Об этом читайте на NUR.KZ

Главная цель мошенников – украсть деньги казахстанцев. И это касается не только банковских счетов, но и других источников накопления и хранения средств.

Как сообщают в службе безопасности криптобиржи Binance, одним из таких направлений атак становятся аккаунты граждан на подобных торговых площадках для покупки и продажи криптовалюты.

«По итогам первой половины 2025 года хакерами по всему миру украдены 2,17 млрд долларов в криптовалюте. Данные в июле 2025 года опубликованы в отчете Chainalysis. Одним из новых способов мошенничества с криптой является требование изменить API», – сообщают специалисты.

Как обманывают казахстанцев

Согласно сообщению источника, жертвам может поступить телефонный звонок от якобы «специалиста» из службы поддержки.

«Специалист» предупреждает об «угрозе безопасности» и убеждает срочно изменить настройки API. Кажется, что это обычная проверка, но на самом деле это открывает злоумышленникам доступ к средствам и позволяет вывести криптовалюту на их кошельки», – предупреждают в Binance.

Отметим, что ключи API (интерфейс прикладного программирования) позволяют сторонним приложениям и сервисам получать доступ к аккаунту пользователя на бирже, включая данные кошелька, информацию о сделках, рыночные котировки и возможность совершать сделки или выводить средства от его имени. Поэтому эти ключи нельзя передавать третьим лицам.

При этом отмечается, что это новая форма телефонного мошенничества в криптопространстве 2025 года – схема через формирование доверия. Прикидываясь официальными лицами, злоумышленники обходят скептицизм криптоинвесторов и заставляют их открыть доступ к аккаунту своими же руками.

По предварительным оценкам специалистов криптобиржи, уже десятки пользователей пострадали, потеряв от сотен до нескольких тысяч USDT.

«Массовая атака пришлась на конец июля, когда рынок был особенно активен и пользователи были сосредоточены на торговле, а не на угрозах», – сообщают в службе безопасности биржи.

При этом отмечается, что принимаются следующие меры по защите криптовложений казахстанцев:

анализ угроз – отслеживание звонков и неправомерного использования API;

официальные коммуникации – Binance никогда не вносит изменения в API через звонки. Все уведомления приходят только через приложение, e-mail с домена @binance.com или сайта binance.com;

быстрая реакция – круглосуточная поддержка способна отозвать ключи API и заморозить аккаунт при первых подозрениях.

Как защитить себя от потери денег

Чтобы не стать жертвой обмана, пользователям криптобирж важно принимать определенные меры защиты. Например, нужно включить двухфакторную аутентификацию через приложение биржи или аппаратный ключ, а также использовать Passkey – метод аутентификации с биометрией или устройством.

Также важно помнить, что нельзя изменять настройки API по звонкам или сообщениям – эта информация не должна передаваться третьим лицам.

Дополнительно можно:

ограничить API-права – включать вывод средств только при реальной необходимости;

регулярно обновлять ключи безопасности – при этом их нельзя вводить на посторонних площадках и передавать третьим лицам;

следить за активностью – проверять историю транзакций и входов ежедневно, настроить соответствующие оповещения;

обращаться в службу поддержки – сразу же сообщать о подозрительных звонках. «Если вы уже изменили API после подозрительного звонка, немедленно смените пароль, отключите устройство от интернета и свяжитесь с поддержкой для отзыва всех ключей.

Рост числа поддельных звонков является напоминанием о важной истине, что бдительность – лучшая защита. Важно доверять только официальным каналам Binance, никогда не менять API по чужой просьбе и добавлять дополнительные уровни защиты», – отмечают специалисты криптобиржи.

@Автор: Марк Мауленкулов

В правила назначения пенсий по возрасту в РК внесли поправку Министерство труда и социальной защиты населения обновило правила начисления пенсий: теперь в трудовой стаж будут...

Прозрачная медицина: Минздрав создаёт новую систему E-Densaulyq В Казахстане продолжается масштабная цифровая трансформация здравоохранения. Министерством здравоохранения реализуется архитектура экосистемы E-Densaulyq, которая объединит...