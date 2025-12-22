Казахстанцев предупредили о новой схеме интернет-мошенничества, нацеленной на детей и подростков. Злоумышленники распространяют видеоролики с обещаниями «взлома игр», «бонусов» или «доступа к закрытым функциям», сообщает Zakon.kz.

Как пояснила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова, в таких публикациях обычно размещены ссылки на сторонние ресурсы — чаще всего на Telegram-каналы. Там несовершеннолетним предлагают пройти «верификацию», получить «ID-доступ» или выполнить другие действия. После этого мошенники начинают психологически давить на ребёнка, заявляя, что телефон якобы взломан, а злоумышленники получили доступ к переписке, аккаунтам и личным данным. Используя страх и тревогу, они требуют перевести деньги.

В связи с рисками комитет направил информацию в Департамент по противодействию киберпреступности МВД РК — ситуация будет взята на контроль.

Оспанова призвала сообщать о подобных случаях через портал E-Өтініш, обращаться в правоохранительные органы или звонить в контакт-центр 111.

Также в комитете напомнили, что важно заранее обсудить с детьми правила безопасности в интернете. Рекомендуется:

не переходить по ссылкам из роликов, комментариев и личных сообщений с обещаниями «взлома», бонусов и «секретных функций»;

не проходить «верификации» и «ID-доступ» по просьбе незнакомцев или администраторов каналов;

не сообщать личные данные, коды из SMS, пароли и данные аккаунтов — даже если собеседник утверждает, что «всё взломано»;

при пугающих сообщениях сразу прекращать общение и обращаться к родителям или законным представителям.

Родителям, в свою очередь, советуют разъяснять детям распространённые схемы мошенников и методы давления, использовать родительский контроль и ограничения на переход по сторонним ссылкам, а также поддерживать доверительный диалог, чтобы ребёнок не боялся рассказать о подозрительных ситуациях.

Кроме того, как напомнила Оспанова, в рамках законопроекта об онлайн-платформах и масс-медиа предусмотрены нормы по защите несовершеннолетних от вредной информации. В частности, предлагается запретить регистрацию пользователей на онлайн-платформах до 16 лет, за исключением сервисов обмена мгновенными сообщениями. В комитете считают эту меру одной из профилактических для снижения цифровых рисков и защиты детей от вовлечения в опасные и мошеннические схемы.

