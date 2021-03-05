Срочный пакет мер по поддержке бизнесменов одобрили в Казахстане. Это произошло 4 марта на заседании государственной комиссии по восстановлению экономического роста под председательством премьер-министра Аскара Мамина, передает Tengrinews.kz.

Пресс-служба Мамина сообщает, что с докладами на заседании выступили министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.

Отмечается, что из-за пандемии сильнее всего пострадали малый и средний бизнес.

«В этой связи НПП «Атамекен» в текущем году был проведен опрос более 50 тысяч предпринимателей на предмет потребности в дополнительных мерах поддержки. На основе результатов опроса был сформирован дополнительный пакет из 24 мер по 4 направлениям: снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к финансированию, рынкам спроса и качественным человеческим ресурсам», — сказано в сообщении.

Комплекс мер включает:

расширение перечня ОКЭД субъектов МСБ в пострадавших отраслях экономики с 29 до 174 для рефинансирования на льготных условиях до 1 июня 2021 года;

продление освобождения пострадавших субъектов МСБ от начисления арендных платежей по объектам государственного имущества и имущества квазигоссектора до 1 июля;

продление освобождения от уплаты налога на имущество до конца 2021 года;

освобождение от ИПН доходов работников субъектов предпринимательства в виде полученных от работодателя средств защиты;

продление моратория на банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 июля по инициативе государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора;

повышение доступа отечественных товаропроизводителей к государственным закупкам;

распространение инструмента гарантирования АО «ФРП «Даму» на программу льготного кредитования Национального банка.

«Дополнительный пакет мер позволит обеспечить опережающую восстановительную динамику и формирование экосистемы, стимулирующей деловую активность в условиях новой экономической реальности. Меры прямого действия будут способствовать достижению 3 процентов роста ВВП в текущем году, обеспечат поддержку более 1,2 миллиона субъектов предпринимательства, в которых занято свыше 3,3 миллиона человек. Премьер-министр поручил министерству национальной экономики до 12 марта внести в правительство соответствующий пакет поправок в действующее законодательство для внесения в Мажилис Парламента до 25 марта», — сообщает пресс-служба.

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