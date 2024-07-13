«Срок действия вашего номера истекает». Как мошенники отправляют своим жертвам сообщения с 1414

В АО «Национальные информационные технологии» прокомментировали мошенническую схему, при которой жертва получает сообщения с официального номера Единого контакт-центра 1414, сообщает informburo.kz

Накануне в соцсетях пользователи пожаловались на подозрительные звонки, которые собеседник начинает со следующей фразы: «Вы знаете, что сегодня заканчивается срок действия вашего телефонного номера?» При этом во время разговора потенциальной жертве мошенников приходит SMS-сообщение с кодом, отправленное с официального номера 1414.

Специалисты АО «НИТ» прокомментировали этот случай, отметив, что такое сообщение не может быть отправлено, если пользователь не ввёл свой ИИН.

«Портал eGov.kz не отправляет SMS, если пользователь сам не набрал свой ИИН и номер телефона. В данном случае мошенники не смогли пройти дальнейший шаг по получению госуслуги», – уточнили в АО «НИТ».

В организации попросили граждан быть бдительными и не передавать третьим лицам код из полученного сообщения.

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