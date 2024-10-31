В Костанае продолжается замена опор уличного освещения. Их меняют на 29 улицах города. В Костанае больше 1000 опор уличного освещения в этом году заменили с железобетонных на металлические. Эту работу начали еще в мае, и она продолжается до сих пор.

Если на некоторых улицах уже появилось качественное освещение, то на других до сих пор его нет. Например, улица Маяковского все лето и по сей день обесточена. Сейчас тут повсюду висят провисшие провода. А вот такими кадрами делятся наши зрители, ночью здесь совсем ничего не видно. В городском отделе ЖКХ отмечают, что подрядчик задерживается по нескольким причинам.

«Причин очень много, на старых опорах железобетонных много проводит кабелей «Форфайта», которые питают людей к домам, жилым секторам. Поэтому, отключить и сбросить их будет нецелесообразно, не по-человечески. Поэтому идет согласование, решили так, новые опоры ставим, подводим свет, а потом демонтаж старых», — говорит статист отдела ЖКХ акимата Костаная Тимур Азан.

При этом Тимур Азан отмечает, что до конца сегодняшнего дня улицу Маяковского подрядчик завершит. Однако, мы приехали сюда в 11 часов утра, по всей улице здесь не было рабочих, которые бы занимались освещением. Новые опоры без фонарей действительно стоят, но объем работ здесь очень большой. Срок у подрядной организации по договору до 1 ноября.

«Единственное осталось все подсоединить. На 98% работы все завершены, полностью по всем улицам по школам. По срокам должны уложиться, да. Сегодня и завтра есть срок, поэтому будем ускорять подрядчиков», — отметил статист.

В целом в этом году опоры меняют на 29 улицах города. Сейчас работы остается провести только лишь по улице Маяковского, и возле строящейся «комфортной школы» в микрорайоне «Аэропорт». Дозвониться до самого подрядчика, чтобы узнать у него лично, когда завершатся все работы, мы сегодня не удалось.

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