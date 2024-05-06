Срок до конца мая. В районе, пострадавшем от паводка, начали строить дома

В Джангельдинском районе началось строительство новых домов для жителей, пострадавших от паводка. Планируется построить 19 домов в селе Қолқамыс и 22 дома в селе Тәуіш. Об этом сообщает оперативный штаб.

На данный момент строители уже приступили к работе. Половину работ по строительству домов в селе Тәуіш выполнит ТОО «БК Строй», в то время как остальные дома будут возведены при участии компаний «Рудный Соколов Строй» и «Ирина и К».

Одними из первых строительство начали работники ТОО «БК Строй».

В поселке Қолқамыс 10 из 19 домов будет строить ТОО «Алюминстрой», а оставшиеся 9 домов – «ЭлитСтрой Дом».

Также в строительстве помогают представители Денисовского и Карабалыкского районов.

Строителям поручено завершить строительство жилья до конца мая.

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