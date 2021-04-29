Срок хранения кредитных историй казахстанцев сокращен

Теперь кредитные истории казахстанцев, погасивших кредиты и не имеющих задолженностей, будут храниться не 10 лет, а 5. Соответствующая норма содержится в принятом на пленарном заседании Сената Парламента РК законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в РК», инициированном депутатами Мажилиса, передает zakon.kz.

Как отметил, представляя документ, депутат Мажилиса Альберт Рау, проект закона предусматривает нормы, обязывающие микрофинансовые организации указывать информацию о полной стоимости кредита на первой странице договора; запрещающие банкам и микрофинансовым организациям начислять вознаграждение на капитализированное просроченное вознаграждение (неустойку, штрафы, пени, комиссии).

В целях повышения ответственности коллекторских агентств установлены требования к минимальному размеру их уставного капитала, который будет устанавливаться нормативным правовым актом уполномоченного органа, — добавил он.

Кроме того, депутатами были внесены изменения, касающиеся недопущения роста рисков в кредитовании и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан по кредитам: по истечение 180 дней просрочки ввести запрет на начисление вознаграждения, комиссий и иных платежей обязательств по всем ипотечным займам (справочно: в настоящее время запрет действует в отношении ипотечных жилищных займов); по аналогии с банковским законодательством ограничить размер неустойки за просрочку по микрокредитам.

Ряд поправок направлен на повышение эффективности механизма досудебного урегулирования проблемной задолженности по займам граждан путем введения единого правового режима урегулирования просроченной задолженности для всех кредиторов — банков и небанковских кредитных организаций. На уровне подзаконного акта будет определен порядок рассмотрения кредиторами обращений заемщиков; сокращения в 2 раза сроков (со 180 до 90 дней) взаимодействия заемщика и кредитора для урегулирования проблемной задолженности, — перечислил мажилисмен.

Наряду с этим как мера защиты заемщику предоставляется право обратиться в агентство в случаях, если не достигается согласие с кредитором по условиям реструктуризации займа. В этот период кредитор не вправе начинать процедуру взыскания заложенного имущества должников.

Особо хочу отметить, что для очищения негативной кредитной истории заемщиков, на сегодняшний день погасивших кредиты и не имеющих задолженностей, сокращен срок хранения кредитных историй в кредитных бюро с 10 до 5 лет, — подчеркнул депутат.

Также для усиления надзора за выдачей займов и микрокредитов населению банки и микрофинансовые организации обязали представлять в кредитное бюро информацию о номинальных и годовой эффективной ставках вознаграждения. Вдобавок микрофинансовые организации должны указывать годовую эффективную ставку вознаграждения при размещении (распространении) рекламы.

В целях недопущения недобросовестных действий коллекторских организаций: введен запрет коллекторам на взаимодействие с чужих телефонных номеров; установили обязанность видео-аудио фиксации процесса взаимодействия с должниками; ограничили взаимодействие коллектора с третьими лицами, — заключил Рау.

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