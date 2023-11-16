Срок или 14 миллионов штрафа. Студента-дроппера судят в Костанае

Потерпевшими по делу, которое рассматривается в суде №2 Костаная, проходят семь человек. Все они пожилые люди. Самой старшей из них 94 года. Всем им несколько месяцев назад поступили звонки на домашние телефоны, в которых сообщалось, что с их родственницей случилась беда, она попала в ДТП.

«Женский голос представлялся их родственниками близкими. В одном случае дочерью, в другом случае внучкой представлялась. … А потом, брал трубку мужчина, и он представлялся, то сотрудником полиции, то следователем, и т д. Поэтому, речь идет о нескольких лицах»,- сказал судья Сатыбалды Оразбай.

Но, обвиняемым по делу проходит один человек, второкурсник одного из костанайских университетов Александр Майфат, уроженец Федоровского района. Молодой человек, как сказано в его характеристике, на учетах в психодиспансере и наркологии не состоит, кроме учебы успевает подрабатывать охранником. В общем, со всех сторон положительно характеризуется.

«За время проживания зарекомендовал себя с положительной стороны. Жалоб от соседей и жителей села не поступало. К уголовной, административной ответственности, не привлекался. Приводов в ОП по месту проживания в Федоровском районе не имел», — говорит государственный обвинитель Даурен Дербисов.

Теперь же его привлекли за то, что именно он приходил к пенсионерам и забирал у них деньги, которые звонившие люди требовали отдать, чтобы мнимую родственницу не привлекли к уголовной ответственности за совершение ДТП. Причем деньги, судя по заявлению потерпевших, были не малыми.

— Прошу привлечь неустановленное лицо, которое обманным путем завладело денежными средствами в размере 2 миллиона 60 тысяч тенге, тем самым причинил мне материальный ущерб.

— Опознание проводилось?

— Проводили опознание. По фотокарточке проводили. Она опознала парня под № 1, по лицу, по чертам. «Данный парень под №1 очень похож на того парня, который забирал у меня деньги».

Александру, согласно материалам дела, оставался лишь процент от сумм, которые он забирал у пенсионеров. Большую часть полученного он переводил тем людям, которые заказывали его «работу».

Но, только его одного судят за совершение мошенничества, в группе лиц по предварительному сговору. Согласно Уголовному Кодексу, наказанием за это может стать или штраф до четырех тысяч месячных расчетных показателей, а это почти 14 миллионов тенге, или лишение свободы, сроком до четырех лет.

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