Срок использования части пенсионных накоплений сократили до 20 рабочих дней

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Срок использования части пенсионных накоплений сократили в Казахстане, сообщила пресс-служба «Отбасы банка».
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«Изменился срок использования пенсионных накоплений – он составит 20 рабочих дней. То есть после поступления средств единой пенсионной выплаты на специальный счёт у вас будет возможность использовать их по назначению в течении 20 рабочих дней», – говорится в сообщении «Отбасы банка».
В «Отбасы банке» добавили, что нововведение вступает в силу с 14 декабря, передает informburo.kz
Если деньги поступили на специальный счёт до 14 декабря, то срок будет считаться по старым правилам и составит 45 рабочих дней.
В банке отметили, что отсчёт 20 рабочих дней начинается не с момента отправки заявки, а с момента поступления средств единой пенсионной выплаты на личный специальный счёт.
«Для открытия специального счёта вам не нужно приходить в банк. Просто скачайте мобильное приложение Otbasy bank и откройте онлайн. Так же можно открыть с помощью видеозвонка на сайте otbasybank.kz», – добавили в «Отбасы банке».
Для того, чтобы проверить, на какой стадии находится ваша заявка, отправленная на платформе досрочного использования пенсионных накоплений, нужно написать на номер +7 (705) 925-13-01 в Whatsapp или Telegram (Quanysh_bot), добавили в банке.
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