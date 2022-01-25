Срок карантина для зараженных коронавирусом в Казахстане сократили

Постановление об этом подписал главный государственный санитарный врач. А больные с бессимптомным течением коронавирусной инфекции, при отрицательном ПЦР тесте на седьмой день, смогут выйти из карантина раньше.

Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача, у лиц, зарегистрированных в базе с положительным анализом на ковид-19, «красный» статус теперь будет сохраняться в течение десяти дней, с момента получения результата пцр. А после 10 дней статус будет меняться на «зеленый», который сохранится в течение трех месяцев.

«Это уже будем говорить практика мировая,в мире уже сокращены.Обусловлено тем, что скорость протекания самого заболевания, гораздо быстрее протекает. То есть контогеозность снижается в течении заболеваемости, и потом быстрее наступает период восстановления. Вот эти сроки учли, для того, чтобы сократить сроки карантина», — говорит заместитель руководителя департамента санэпид контроля Юрий Севостьянов.

А у контактных и бессимптомных есть возможность выйти из карантина еще раньше. Если признаков заболевания у контактного нет, на седьмой день проводится ПЦР-анализ. При отрицательном результате домашний карантин завершается. Без сдачи пцр бессимптомные смогут выйти из самоизоляции через 10 дней автоматически.

«Контактные лица, которые были в контакте с больным, они обязаны уходить на карантин. Но, там есть определенные нюансы, это люди, которые невакцинированы и не получили ревакцинацию. Те, должны уходить на карантин. В то же время, если лицо переболело в течение последних трех месяцев он не подлежит карантинизации»,- говорит Севостьянов.

Юрий Севостьянов отмечает, что контактные без симптомов, которые имеют полный курс иммунизации и прошли ревакцинацию, отправляться на карантин не будут.

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