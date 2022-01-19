Срок карантина по коронавирусу хотят сократить в Казахстане

Глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, планируется ли в Казахстане сокращать карантин по коронавирусу до семи дней по примеру соседней России, передает zakon.kz.

«В пятницу провели Zoom-конференцию с нашими коллегами, с привлечением специалистов, изучили международный опыт. Действительно, в мире сейчас идет снижение срока карантина. И пока предварительно мы в проекте постановления главного государственного врача предусматриваем, что контактные и бессимптомные будут находиться на карантине до 10 дней. При этом будет дано право провести тестирование на седьмые сутки. При отрицательном результате уже через семь дней можно будет завершать карантин и выходить на работу», — сообщил глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова.

Между тем, по ее словам, если повторное ПЦР-тестирование по каким-то причинам не будет проведено, то для этих категорий пациентов карантин будет действовать в течение 10 дней.

«Через 10 дней они, не сдавая ПЦР-тест на коронавирус, могут завершать карантин и выходить на работу», — объяснила Айжан Есмагамбетова.

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