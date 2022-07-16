Срок моратория истёк: в Казахстане повысят тарифы на коммунальные услуги

В Казахстане повысят коммунальные тарифы во втором полугодии, сообщил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков на заседании правительства.

Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «По поручению главы государства был введён мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги для населения на 180 дней. Скорректированы тарифы более 100 субьектов естественных монополий, что позволило сэкономить населению более 3,2 млрд тенге. На сегодняшний день мораторий завершён, во втором полугодии ожидается изменение тарифов в пределах коридора инфляции текущего года (8-10%», – сказал он, передает informburo.kz

Слайд из презентации вице-министра национальной экономики

Вице-министр добавил, что для недопущения резкого роста тарифов на коммунальные услуги будут введены контроль целевого использования средств, а также индивидуальный подход к каждому региону с учётом текущей социально-экономической ситуации.

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