Срок обязательной вакцинации двумя компонентами в Казахстане истекает 1 сентября

После этого непривитых, не имеющих медотводов, ПЦР-справки сотрудников установленных сфер не должны допускать к работе, передает informburo.kz

В Казахстане истекает срок обязательной вакцинации вторым компонентом. Вторую дозу вакцины работники нижеперечисленных сфер должны получить до 1 сентября. В противном случае непривитых, не имеющих противопоказаний, ПЦР-справки сотрудников не должны допускать на предприятие, в противном случае работодателей могут оштрафовать.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Казахстане первый компонент вакцины против Covid-19 получили 6 629 678 человек, второй – 5 365 824.

Первоначально по постановлению главного санврача страны работодатели некоторых организаций обязаны были провести вакцинацию вторым компонентом до 15 августа. Однако позже этот срок сдвинули на 1 сентября.

Согласно документу, ограничение допуска на работу для непривитых сотрудников распространяется на:

объекты по оказанию услуг населению (ЦОНы, отделения АО «Казпочта», банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи и другие;

объекты оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;

объекты культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);

объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);

организации пассажирских перевозок, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции, пункты обслуживания пассажиров;

организации пассажирских перевозок, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции, пункты обслуживания пассажиров; организации образования и воспитания, в том числе образовательные развивающие и коррекционные центры (для взрослых и детей), учебно-производственные комбинаты и другие внешкольные организации;

объекты санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);

объекты общественного питания, в том числе размещённые в организованных коллективах, а также доставляющие еду, стрит-фуды;

медико-социальные объекты всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребёнка и другие);

медико-социальные объекты всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребёнка и другие); организации здравоохранения, в том числе лаборатории;

аптеки;

аптеки; объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ и другие);

организации, оказывающие услуги экскурсионной деятельности;

объекты досуга, развлекательные игровые объекты (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иные пункты по реализации лотерейных билетов и другие);

объекты связи и телекоммуникаций.

объекты связи и телекоммуникаций. Невакцинированные сотрудники, не имеющие медотвода, обязаны проходить ПЦР-тестирование раз в семь дней.

18 августа НПП «Атамекен» представила предварительный алгоритм проверок по обязательной вакцинации сотрудников: предприниматель готовит и обновляет список привитых сотрудников, во время рейда представитель компании должен показать этот список члену мониторинговой группы. Однако на тот момент было непонятно, какие дополнительные документы вправе запросить проверяющие, как доказать, что у сотрудника имеется медотвод, если справки с собой нет, к каким базам участники рейда имеют доступ.

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