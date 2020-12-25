Срок обмена «старых» купюр 2 000, 5 000 и 10 000 тенге продлили в Казахстане

В Казахстане продлили сроки обмена банкнот национальной валюты номиналом 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 2006 года. Обменять старые купюры можно будет до 1 февраля следующего года. При этом в Нацбанке заявили, что этот срок уже окончательный. После данные банкноты филиалы Национального банка принимать перестанут, и обменивать их на действующие денежные знаки больше не будут

Национальный банк продлил срок приема и замены банкнот номиналом 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года до 1 февраля 2021 года. Напомним, что обмен этих банкнот длился в течение этих четырех лет — с 4 октября 2016 года по 5 октября 2020 года. Но, как отметили, в Нацбанке срок продлили из-за обращений пожилых людей, которые по тем или иным причинам не успели вовремя обменять старые банкноты.



«У поступало очень много звонков, мы данные звонки записывали, люди приходили и постарались все обращения зафиксировать, чтобы они потом в срок, срок маленький, мы просим обменять банкноты»,- говорит начальник отдела КФ «Нацбанка» Гульшарат Жусупова.



Как отметили в Костанайском филиале Нацбанка, только за два дня, с того момента как прием старых банкнот продлили, костанайцы сдали в банк 1 млн 376 тыс. тенге. Эти деньги поступили от 25 человек, в основном пожилых людей из сельской местности. Часть денег — это наличные накопления пенсионеров и деньги из копилок. В Нацбанке подчеркивают, что после 1 февраля 2021 года замена этих банкнот окончательно завершится.



«Заменой у нас занимается только нацбанк, в Костанае по Баймагамбетова, режим работы с 9- до 15 00, до трех часов с 13 00 обед, сейчас мы стараемся, где только можно размещать эти объявления, ж/д, ЦОН, кассы, постараемся разместить эти объявления»,- сказала Гульшарат Жусупова.



Прием банкнот от физических и юридических лиц и их замена на действующие денежные знаки национальной валюты осуществляется Нацбанком только после подтверждения подлинности банкнот, без комиссии и ограничения по сумме. Отличить старые банкноты, которые возможно находятся в ваших личных хранилищах, можно по изображению монумента «Байтерек» и ладони руки.

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