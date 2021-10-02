Срок пилотного проекта по сопроводительным накладным изменили

Срок пилотного проекта по сопроводительным накладным вновь продлили. Такое решение принято с учетом просьб бизнесменов, которые пока еще не готовы к новшествам, сообщает alau.kz

Сопроводительные накладные на товар планировали внедрить в Казахстане еще в 2017 году. Но стартовало оно в пилотном режиме в стране с 1 января 2021 года, и бизнесмены сетовали на то, что это сильно усложнило работу бухгалтеров, и имеет кучу нестыковок. Затем внедрение проекта вновь продлили до 1 октября. Но бизнесмены вновь попросили дополнительное время. И им его дали. Принято решение о продлении сроков пилотного проекта по подакцизным товарам в рамках ЕАЭС и товарам «Виртуального склада» до 1 апреля 2022 года. С помощью СНТ государство намерено контролировать движение товара. Причем оформлять их нужно с помощью модуля «Виртуальный склад» — информационной системы электронных счетов-фактур. И именно в этом кроются сложности.

«Чтобы ввести нужно вносить Виртуальный склад, есть вопросы у бухгалтеров, как выписать, время дали, чтобы решить эти проблемы», — говорит гланвый специалист управления госдоходов Костаная Сергей Литяйкин.

При этом в управлении госдоходов отмечают, что в период проведения пилотного проекта штрафные санкции к предпринимателям применяться не будут. При этом следует напомнить, что бизнесмены уже добились смягчения в работе по-новому. К примеру, для малых торговых точек исключены обязательства по ведению Виртуального склада и подтверждению СНТ (за исключением подакцизных товаров). Отменили и обязательства по оформлению СНТ в адрес физических лиц.

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