Срок въезда в Россию по приложению «Путешествую без Covid-19» продлили на месяц. К платформе присоединился Кыргызстан

Кыргызстан присоединился к цифровой платформе «Путешествую без Covid-19», сообщает «Sputnik Кыргызстан».
К платформе в тестовом режиме подключены две аккредитованные государственные лаборатории – в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора (Бишкек) и центре госсанэпиднадзора (Ош).
«Путешествую без Covid-19» позволяет пользователю найти ближайшие лаборатории, где можно сдать анализ на коронавирус, получить результат теста на экране своего смартфона в виде QR-кода. Для сдачи ПЦР-теста на коронавирус пользователь скачивает приложение «Путешествую без Covid-19» в App Store или Google Play. При посещении лаборатории необходимо сообщить о намерении получить результат теста в приложении. В таком случае человеку выдадут бланк согласия на обработку персональных данных. На бланке будет отображен QR-код, который необходимо отсканировать через мобильное приложение, чтобы получить результаты.
Система действует на территории ЕАЭС для снижения риска распространения инфекции. К ней планируется подключить и частные лаборатории.
Таким образом, в настоящее время приложением могут воспользоваться граждане Армении, Беларуси, России и Кыргызстана. 1 марта правительство России продлило на месяц применение приложения «Путешествую без Covid-19», которое позволяет гражданам Евразийского экономического союза въезжать в Россию через территории Беларуси и Армении при наличии отрицательного теста на коронавирус, сообщает РИА «Новости».
В феврале 2021 года МИД РК заявило, что казахстанцы не могут воспользоваться новым механизмом поездок в Россию через Армению и Беларусь, поскольку страна не представлена в мобильной программе «Путешествую без Covid-19».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области