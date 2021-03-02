Срок въезда в Россию по приложению «Путешествую без Covid-19» продлили на месяц. К платформе присоединился Кыргызстан

Кыргызстан присоединился к цифровой платформе «Путешествую без Covid-19», сообщает «Sputnik Кыргызстан».

К платформе в тестовом режиме подключены две аккредитованные государственные лаборатории – в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора (Бишкек) и центре госсанэпиднадзора (Ош).

«Путешествую без Covid-19» позволяет пользователю найти ближайшие лаборатории, где можно сдать анализ на коронавирус, получить результат теста на экране своего смартфона в виде QR-кода. Для сдачи ПЦР-теста на коронавирус пользователь скачивает приложение «Путешествую без Covid-19» в App Store или Google Play. При посещении лаборатории необходимо сообщить о намерении получить результат теста в приложении. В таком случае человеку выдадут бланк согласия на обработку персональных данных. На бланке будет отображен QR-код, который необходимо отсканировать через мобильное приложение, чтобы получить результаты.

Система действует на территории ЕАЭС для снижения риска распространения инфекции. К ней планируется подключить и частные лаборатории.

Таким образом, в настоящее время приложением могут воспользоваться граждане Армении, Беларуси, России и Кыргызстана. 1 марта правительство России продлило на месяц применение приложения «Путешествую без Covid-19», которое позволяет гражданам Евразийского экономического союза въезжать в Россию через территории Беларуси и Армении при наличии отрицательного теста на коронавирус, сообщает РИА «Новости».

В феврале 2021 года МИД РК заявило, что казахстанцы не могут воспользоваться новым механизмом поездок в Россию через Армению и Беларусь, поскольку страна не представлена в мобильной программе «Путешествую без Covid-19».

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