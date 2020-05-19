Срок временного ввоза автомобилей в ЕАЭС продлили

Совет Евразийской экономической комиссии​ продлил до 30 сентября для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС, и, соответственно, они не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей», — пояснили в ЕЭК.

Также совет приостановил до 30 сентября течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз в союз личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.

Решение распространяется на случаи, которые возникли или возникнут с 1 марта по 30 сентября.

Комиссия отмечает, что эти решения вызваны невозможностью граждан реализовать свои права и исполнить обязанности в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с коронавирусом.

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