Срок за несколько дней «красивой» жизни. Приговор вынесен 19-летней помощнице мошенников

Летом этого года, согласно материалам рассмотренного дела, 19-летняя Бахытгуль Дюсекина, через интернет, согласилась помогать телефонным мошенникам. Те обзванивали пожилых костанайцев, представлялись полицейcкими, и сообщали о вымышленных трагедиях, которые произошли с их близкими родственниками, предлагая свою помощь за деньги. За ними, на разные адреса, и приезжала Бахытгуль, представляться другими именами, скрывая свою внешность.

После задержания в июле 2023 года у девушки были изъяты темная одежда, медицинская маска, парики. По решению суда они теперь, конфискованы в пользу государства, как и другое имущество Бахытгуль. Как установило следствие, Бахытгуль успела приобрести розовые часы, набор брендовых серебряных украшений, и дорогостоящий смартфон. Кроме того, как ранее сообщали полицейские, девушка несколько дней прожила в люксовом номере гостиницы, выплачивая за него чуть ли не по сотне тысяч тенге ежесуточно. Так же у неё были изъяты более 250 тысяч тенге и 600 долларов. Это остатки её 10-и процентов, от сумм, которые она переводила мошенникам. А в общем ущерб, нанесенный совместными действиями мошенников и Бахытгуль шестерым пенсионерам, превысил 23 миллиона тенге.

Суд приговорил Дюсекину Бахытгуль признать виновной в совершении уголовного правонарушения и назначить ей наказание в виде лишения свободы, сроком на три года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Все потерпевшие предъявили девушке гражданские иски, на возмещение всех переданных ей сумм. На добровольное их погашение она имеет месяц, после чего исполнение будет принудительным. Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован в течение 15 суток.

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