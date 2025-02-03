Министерство здравоохранения подготовило проект поправок в правила осуществления сбора, обработки, хранения, защиты и предоставления персональных медицинских данных субъектами цифрового здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматриваются следующие сроки хранения персональных данных, сопутствующей медицинской информации, полученных медицинским работником при помощи диагностического оборудования:

взрослые (15 лет и старше) – 10 лет;

детские (от 0 до 15 лет) – 15 лет.

В течение этого срока хранить будут аудиозаписи, биомагнитные изображения, компьютерную томографию, цветовое доплеровское картирование, рентгерографию, ЭКГ, результаты эндоскопии, внутрисосудистый ультразвук, рентгенографию ротовой полости, МРТ, УЗИ, сонограммы, видеофотографические, видеомикроскопические, видеоэндоскопические снимки и др.

Также указывается, что при сборе и обработке персональных данных, сопутствующей медицинской информации, полученных медицинским работником при помощи диагностического оборудования, необходимо руководствоваться положениями Национального стандарта СТ РК ISO 12052-2021 «Цифровые изображения и коммуникация в медицине (DICOM), включая управление процессом и данными».

Сбор персональных данных осуществляется с присвоением уникальных идентификационных номеров.

По истечении указанных сроков персональные данные, сопутствующая медицинская информация, полученные от диагностического оборудования, подлежат удалению.

«Проект направлен на совершенствование системы сбора и обработки медицинских и административных данных в сфере здравоохранения. Он предназначен для:

Эффективного учета случаев заболевания пациентов.

Обеспечения поддержки медицинской помощи.

Оптимизации процессов оказания медицинской помощи.

Административного взаимодействия с другими организациями.

Благодаря этому проекту улучшается управление медицинскими данными, что способствует повышению качества и оперативности медицинских услуг.»

По мнению разработчиков, принятие документа не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 февраля 2025 года.

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