Департамент государственных доходов по Мангистауской области извещает, что 20-26 марта истекают сроки по исполнению уведомлений камерального контроля, сформированных 5–6 февраля текущего года.
В рамках Налогового кодекса налоговые органы получают от банков второго уровня сведения по итоговым суммам платежей ИП или ЮЛ, поступившим на текущий счет посредством платежных карточек (pos–терминалы) и мобильных платежей (QR–платежи). Проведен анализ указанных данных путем сопоставления со сведениями контрольно–кассовых машин и налоговых деклараций за 2023 год. По результатам анализа органами государственных доходов сформированы уведомления камерального контроля по нарушению «Занижение дохода». Для исполнения уведомления необходимо при согласии с указанными нарушениями – представить налоговую отчетность согласно уведомления, при несогласии – представить пояснение об отсутствии нарушений на бумажном или электронном носителе, с приложением подтверждающих документов.
«Отмечаем, что неисполнение в установленный срок таких уведомлений влечет приостановление расходных операций по банковским счетам налогоплательщика в соответствии со статьей 118 Налогового кодекса. Вместе с тем, Департамент государственных доходов напоминает гражданам и предпринимателям о необходимости обязательного применения ККМ с функцией фиксации и передачи данных при проведении денежных расчетов», — отметили ДГД.
Кодексом об административных правонарушениях РК за нарушение требований по применению контрольно–кассовых машин предусмотрена административная ответственность — сначала предупреждение. При повторном нарушении — штраф от 15 до 50 МРП.
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