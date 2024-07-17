Сроки начала и завершения нового учебного года определены в Казахстане

И.о. министра просвещения приказом от 10 июля 2024 года определил сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, определены следующие сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:

1 сентября 2024 года – 25 мая 2025 года включительно.

Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11 (12) классах:

1 четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);

2 четверть – 8 учебных недель, зимние каникулы – 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);

3 четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно);

в 1 классах дополнительные каникулы – 7 календарных дней (с 10 по 16 февраля 2025 года включительно);

4 четверть – 8 учебных недель.

Приказ вводится в действие с 27 июля 2024 года.

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