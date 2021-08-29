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Сроки окончания пандемии коронавируса назвали эксперты ВОЗ

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Пандемия коронавируса может закончиться уже в следующем году, но при определенных условиях. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на rosbalt.ru.

Там подсчитали, что должно быть вакцинировано не менее 70% всех людей на Земле, чтобы коронавирус отступил. По предварительным оценкам, достичь этого можно будет к середине 2022-го года, если в странах будет проводиться активная вакцинация. Согласно расчетам, к концу текущего года степень иммунизации каждой страны нужно довести 40%.

Пока же коронавирус продолжает распространяться по миру. Уже зафиксировано более 215 млн случаев заболевания COVID-19, погибших уже более 4,15 млн. Опасные штаммы коронавируса «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» расширили свою географию. Так, число территорий, где циркулирует «альфа» за последние дни возросло со 185 до 190, «бета» — со 136 до 138, «гамма» — со 81 до 82 и «дельта» — со 142 до 148.

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