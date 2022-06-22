Сроки отключения газа в Костанайской области сократят — Архимед Мухамбетов

Вопрос об отключении газа с 1 по 25 августа в связи с ремонтом задали журналисты акиму Костанайской области на брифинге в СЦК.

«Этот вопрос на контроле. Я встречался с руководством компании. Провели переговоры. С 1 по 25 августа планируется отключить газ из-за ремонта 170 километров магистрального газопровода «Бухара-Урал». Не было ремонта несколько десятков лет. Мы совместно проводим работу. Создана комиссия. Договорились, что сроки будут укорачивать по остановке газа. Планируют 12-14 дней ремонтировать. Они будут усиливать ремонтные бригады. В ближайшее время все сообщим повторно населению», — сообщил аким области.

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