Сроки пилотного проекта по сопроводительным накладным продлили, в этот период штрафовать за нарушения не будут

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В Казахстане продлили сроки пилотного проекта по сопроводительным накладным на товары. В этот период штрафные санкции применяться не будут, сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, пишет informburo.kz
Срок пилотного проекта продлевается:
- по подакцизной продукции, ввозу товаров на территорию Казахстана, вывозу товаров с территории страны – до 1 октября 2021 года.
- по товарам Виртуального склада – до 1 января 2022 года.
По остальным товарам из перечня изъятия ВТО и маркируемым товарам срок начала пилотного проекта переносится с 1 февраля 2021 года на 1 октября 2021 года, срок окончания – с 1 февраля 2022 года на 1 августа 2022 года.
Также приказом министра финансов исключены:
- обязательства по ведению виртуального склада «Малая торговая точка»;
- обязательства по подтверждению СНТ «Малая торговая точка» (за исключением подакцизных товаров);
- обязательства по оформлению бухгалтерских документов по накладной на отпуск товаров на сторону (форма З-2) и накладной на внутреннее перемещение запасов (форма З-5) в случае оформления СНТ;
- отдельные требования по ведению виртуального склада и оформления СНТ по золотосодержащей продукции;
- требования по оформлению СНТ на перемещение в пределах одного юридического лица по нефтепродуктам и табачным изделиям.
Также приказом предусмотрена возможность выписки электронных счетов-фактур до представления заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ФНО 328.00 (на основе первичной СНТ).
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