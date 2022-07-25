Сроки повышения стоимости электроэнергии в Костанае перенесли

Как сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области, заявка ТОО «КЭЦ» находится на рассмотрении.

Кроме того, департамент принимает во внимание ситуацию с отключением газоснабжения в Костанайской области. В связи с проводимыми ремонтными работами магистрального газопровода «Карталы-Рудный» было принято решение перенести срок повышения цены электроснабжения на 1 сентября. Напомним, что 23 июня ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» обратился в департамент с заявкой о предстоящем повышении предельной цены на электроэнергию на 12% с 1 августа.

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