USD 483.88
EUR 491.57
RUB 8.37
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Сроки повышения стоимости электроэнергии в Костанае перенесли

Сроки повышения стоимости электроэнергии в Костанае перенесли

Как сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области, заявка ТОО «КЭЦ» находится на рассмотрении.

Кроме того, департамент принимает во внимание ситуацию с отключением газоснабжения в Костанайской области. В связи с проводимыми ремонтными работами магистрального газопровода «Карталы-Рудный» было принято решение перенести срок повышения цены электроснабжения на 1 сентября. Напомним, что 23 июня ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» обратился в департамент с заявкой о предстоящем повышении предельной цены на электроэнергию на 12% с 1 августа.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Выпуск ТВ-новостей — 22.07.22
Следующая новость

О сильной жаре предупредили жителей Костанайской области