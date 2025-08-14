Министр просвещения РК приказом от 5 августа 2025 года определил сроки начала и завершения 2025-2026 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Учебный год продлится с 1 сентября 2025 года по 25 мая 2026 года включительно.

Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11-х (12-х) классах:

1-я четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 календарных дней (с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно);

2-я четверть – 8 учебных недель, зимние каникулы – 10 календарных дней (с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно);

3-я четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 календарных дней (с 19 по 29 марта 2026 года включительно);

В 1-х классах предусмотрены дополнительные каникулы – 7 календарных дней (с 9 по 15 февраля 2026 года включительно);

4-я четверть – 8 учебных недель.

