Министр просвещения РК приказом от 5 августа 2025 года определил сроки начала и завершения 2025-2026 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.
Учебный год продлится с 1 сентября 2025 года по 25 мая 2026 года включительно.
Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11-х (12-х) классах:
1-я четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 календарных дней (с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно);
2-я четверть – 8 учебных недель, зимние каникулы – 10 календарных дней (с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно);
3-я четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 календарных дней (с 19 по 29 марта 2026 года включительно);
В 1-х классах предусмотрены дополнительные каникулы – 7 календарных дней (с 9 по 15 февраля 2026 года включительно);
4-я четверть – 8 учебных недель.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.