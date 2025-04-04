В Костанайской области более 167 тысяч автовладельцев обязаны были уплатить транспортный налог за 2024 год до 1 апреля. Своевременно это сделали 138 тысяч человек на общую сумму 3 млрд тенге.

Остальные 17% налогоплательщиков были внесены в условный список должников.

«В должниках уже со 2 апреля, они уже числятся, как должники, за 2024 год именно 29 тысяч налогоплательщиков-автовладельцев, которым уже выставлено уведомление со 2 апреля о погашении задолженности. Общая сумма задолженности 600 тысяч тенге», — сообщила руководитель отдела ДГД по Костанайской области Шынар Жумабай.

Напомним, что за каждый просроченный день будет начислена пеня. Погасить долг налогоплательщики могут в течение 30 дней. Информацию о сумме задолженности можно уточнить на сайте Комитета госдоходов, через портал электронного правительства или в мобильных банковских приложениях, там же можно оплатить налог. Если долг не будет погашен, налогоплательщика привлекут к ответственности. По нему составят так называемый налоговый приказ, который направят частным судебным исполнителям.

«Частные судебные исполнители, в свою очередь, будут налагать аресты на все имущество должника, на банковские счета. Также, конечно, будут автотранспортные средства водворяться на штраф стоянку, будет выставлено ограничение на выезд за пределы РК, но также есть случаи, где должники будут привлекаться к административному взысканию в виде ареста», — объяснила Шынар Жумабай.

В налоговом органе призывают автовладельцев погасить задолженность в срок. Больше 6 тысяч жителей региона задолжали бюджету за прошлые годы 180 миллионов тенге.

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