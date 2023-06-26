Человек власть неуважает, полицейских, дорожников, меры надо принимать — аким Костаная о ремонте проспекта

Замедляется работа дорожников и по еще одной причине — поведение автомобилистов, которые ездят на участках, где это делать запрещено. Теперь за это обещают штрафовать.

Отрезок дороги на проспекте Абая от кольцевой развязки и до пересечения с улицей Мариям Хакимжановой должны были заврешить сегодня. Но погодные условия внесли свои коррективы, поэтому сроки сдвинулись. Как отмечает подрядчик, который занимается здесь ремонтом, как только погода стабилизируется, работы завершат. Возможно это произойдет на этой неделе.

Еще одна из проблем, по которой ремонт на проспекте Абая может затянуться, заключается в том, что некоторые водители мешают дорожникам выполнять свою работу, самовольно убирая ограждение, и проезжая там, где это делать пока запрещено. Как отмечают в городском акимате такие случаи происходят ежедневно. Автолюбители заезжают на участки, где кипит работа и ездит большая спецтехника. Не пугает их даже полиция.

«Какое-то неуважение наверное. Мы все понимаем, артерию перекрыли работаем, открываем по частям. Но, есть же другие пути объезда. Это же не смертельно. Полицейских поставили, уже полицеских даже игнорируют. Это говорит о том, что человек власть неуважает, полицейских, дорожников. Меры надо принимать. Надо наказывать таких людей. Это наглость сверх головы»,- отмечает аким Костаная.

Аким города ранее предлагал подрядчику перекрывать участки бетонными блокамими. Но, этого решили всё же не делать, чтобы кто-нибудь не въехал в них и не получил травму.

«Мы сейчас тратим государственные, большие деньги на ремонт дорог. И завтра нам это подрядчик скажет, вы не обеспечили нам перекрытие улиц, и сегодня коллея образовалась из-за того, что проехал автомобиль. И мы из-за этого будем судиться рядиться»,- говорит Жундубаев.

Марат Жундубаев дал поручение штрафовать нарушителей. По плану полностью завершить ремонтные работы на проспекте Абая должны к середине августа, если ничего не помешает.

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