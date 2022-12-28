Срубили в лесу, чтобы поставить дома. Факты незаконной вырубки ёлок выявили в Костанайской области

На территории области в предновогодний период проходит операция «Ель», направленная на выявление фактов незаконной вырубки хвойных деревьев, а также реализации молодняка хвойных пород деревьев и охрану установленных новогодних ёлок в городах и населенных пунктах.

Сотрудниками полиции области совместно с заинтересованными органами круглосуточно осуществляются рейдовые мероприятия в местах массового произрастания хвойных деревьев вдоль автотрасс.

— В результате патрулирования полицейскими выявлены два факта незаконной вырубки сосен. Один факт зарегистрирован в Мендыкаринском районе, другой в Костанайской районе, — рассказал сотрудник природоохранной полиции ДП Костанайской области, майор полиции Тимур Нурсаитов.

В результате два человека привлечены к административной ответственности по статье 381-1 Административного кодекса РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников». Материалы направлены в суд для приятия решения. Молодые сосны мужчины срубили в лесу для того, чтобы поставить елку дома.

С 15 декабря в рамках ОПМ «Ель» сотрудниками полиции выявлено более 10 правонарушений, в том числе в сфере незаконной торговли хвойными породами деревьев.

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