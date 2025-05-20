Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Соединенных Штатов Америки в городе Алматы», сообщает Акорда.

Напомним, в январе текущего года депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, которым предусмотрена передача США в аренду участка земли в Алматы.

Как рассказала депутат Айгуль Куспан, соглашение между правительствами Казахстана и США о предоставлении правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в Алматы было подписано в Нью-Йорке в прошлом году 27 сентября,. Об этом сообщает nur.kz

А в марте текущего года стало известно, что площадь участка составляет 70593 квадратных метра, срок аренды — 49 лет. Арендная плата установлена в размере 25,3 млн долларов США и должна быть выплачена единым платежом в течение 30 календарных дней с даты вступления документа в силу.

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