В Министерстве иностранных дел Казахстана сегодня, 30 января 2025 года, отреагировали на информацию о депортации наших граждан из Соединенных Штатов Америки, сообщает Zakon.kz.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, со вчерашнего дня в СМИ и соцсетях широко распространяется информация о том, что в связи с политикой нового президента США из этой страны подлежат депортации тысячи нелегальных мигрантов.

«Все публикуют новости, ссылаясь на новость от Fox News. Кроме того, указывается, что среди мигрантов, подлежащих депортации, есть 369 казахстанцев. При проверке этой информации выясняется, что Fox News опубликовала эту новость 11 декабря 2024 года. Поэтому эта информация не имеет ничего общего с новой миграционной политикой США», – прокомментировали в пресс-службе МИД РК в четверг.

В целом, как пояснили в ведомстве, депортация – это принудительное выдворение нежелательного лица из одного государства.

«Такие депортации – рутинные мероприятия, которые проводятся каждый день в каждом государстве. Поэтому власти страны не обязаны сообщать о таких случаях в посольство или консульство, если депортации подлежат лица, незаконно прибывшие в страну. Поэтому рекомендуем проводить тщательную проверку перед публикацией подобных новостей», отметили в пресс-службе МИД РК.

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