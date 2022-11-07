США передадут Казахстану вакцину против COVID-19 в качестве гумпомощи

Подготовлен проект Соглашения между правительством Казахстана и Министерством здравоохранения и социального обеспечения США об оказании гуманитарной помощи, сообщает zakon.kz.

В частности, соглашение предусматривает передачу вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которая одобрена в США для экстренного применения среди детей 5-11 лет и на сегодняшний день не утверждена и не лицензирована Управлением США по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA).

Казахстан принимает на себя единоличную ответственность за обращение с ними и за их применение, а также принимает необходимые меры для обеспечения своевременного ввоза материалов в республику.

При этом указывается, что материалы импортируются в Казахстан и применяются для вакцинации населения без каких-либо обязательств по уплате налогов, сборов и комиссий.

Подписать данное соглашение от имени правительства РК уполномочена министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 ноября.

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