С 1 августа США вводят пошлину в размере 25% на товары из Казахстана, помимо отраслевых тарифов, передает LS.
В случае обхода установленного тарифа поставки будут облагаться еще более высокими пошлинами.
Об этом говорится в официальном письме президента США Дональда Трампа, адресованном главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В документе подчеркивается:
«Если по какой-либо причине вы решите повысить собственные тарифы, любая сумма повышения будет добавлена к уже установленным 25%».
Такое решение, по словам американской стороны, обусловлено тем, что прежние торговые условия приводят к «неустойчивым дефицитам, наносящим ущерб Соединенным Штатам».
При этом указывается, что тарифная политика может быть пересмотрена – как в сторону ужесточения, так и смягчения.
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