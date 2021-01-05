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Стабилизация? Ни один регион Казахстана не находится в «красной» зоне

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Уже два дня в Казахстане нет ни одного региона, находящегося в красной зоне,передает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 января 2021 года, в «красной» зоне нет ни одного региона. Такая же ситуация наблюдалась и на 4 января.

В «желтой» зоне находятся: Алматы, Нур-Султан, СКО, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская и Атырауская области.

Остальные регионы — в «зеленой» зоне.

За сутки на 5 января в РК выявили 723 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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