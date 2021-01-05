Стабилизация? Ни один регион Казахстана не находится в «красной» зоне

Уже два дня в Казахстане нет ни одного региона, находящегося в красной зоне,передает zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 января 2021 года, в «красной» зоне нет ни одного региона. Такая же ситуация наблюдалась и на 4 января.
В «желтой» зоне находятся: Алматы, Нур-Султан, СКО, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская и Атырауская области.
Остальные регионы — в «зеленой» зоне.
За сутки на 5 января в РК выявили 723 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области