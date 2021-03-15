Стабильно. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

14 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 49 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,37%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 28, г.Рудный и Карасуский район по 4, Денисовский район — 5, Костанайский, Мендыкаринский, Федоровский районы и г.Лисаковск по 2.

28 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 9 с профцелью.

Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 16 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 14 марта 2021г зарегистрировано 13118 случаев COVID-19

Количество выздоровевших больных — 11740

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