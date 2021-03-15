Стабильно. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
14 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 49 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,37%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 28, г.Рудный и Карасуский район по 4, Денисовский район — 5, Костанайский, Мендыкаринский, Федоровский районы и г.Лисаковск по 2.
28 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 9 с профцелью.
Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 16 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 14 марта 2021г зарегистрировано 13118 случаев COVID-19
Количество выздоровевших больных — 11740
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области