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Стабильно несколько дней. О ситуации с коронавирусом в Костанайской области

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В Костанайской области зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб области. 

Заболели COVID-19 жители городов Костанай, Рудный, Тобыл. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 6 сентября 2020 года в области выявлено 3434 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2877.

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COVID-2019 в Казахстане

106361 - зарегистрированно

99654 - выздоровевших

1588 - летальных случаев

3434 - в Костанайской области

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