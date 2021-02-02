Стабильно. О ситуации по COVID-19 рассказали в костанайском оперштабе

фото www.gazeta.ru
Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
1 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 85 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.
Заболевшие: 39 жителей г. Костанай, 9 — г.Рудный, 9 – Костанайского района, по 5 случаев среди жителей Денисовского, Мендыкаринского, им.Майлина районов, 4 – Федоровского района, 3 – Узункольского района, по 2 случая – г.Аркалык, Камыстинского и Карабалыкского районов.
69 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 68 с симптомами заболевания, 17 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 01 февраля 2021г зарегистрировано 10394 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 8933.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области