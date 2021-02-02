Стабильно. О ситуации по COVID-19 рассказали в костанайском оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

1 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 85 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.

Заболевшие: 39 жителей г. Костанай, 9 — г.Рудный, 9 – Костанайского района, по 5 случаев среди жителей Денисовского, Мендыкаринского, им.Майлина районов, 4 – Федоровского района, 3 – Узункольского района, по 2 случая – г.Аркалык, Камыстинского и Карабалыкского районов.

69 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 68 с симптомами заболевания, 17 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 01 февраля 2021г зарегистрировано 10394 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 8933.

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