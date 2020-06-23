Стадион по стандартам «ФИФА» появится в Костанайской области

Скоро и денисовские спортсмены смогут заниматься футболом по стандартам FIFA. В начале этого месяца на стадионе «Автомобилист» начался текущий ремонт футбольного поля с искусственным газоном. Все работы проводятся в рамках Дорожной карты занятости.

Проект по текущему ремонту футбольного поля на стадионе «Автомобилист» реализуется в рамках программы «Дорожной карты занятости». Работы выполняет Костанайская фирма «Агит». На эти цели выделено 52 млн. тенге

«Выделенная сумма именно на замены, на ремонт футбольного поля по установке получается искусственного покрытия газона. На сегодняшний день, с июня месяца подрядчик приступил к работам. Работы ведутся согласно утвержденного графика, срывов нет»,- сказал заместитель акима Денисовского района Нурлыбек Какимжанов.

Главное условие тендера, 90% всех материалов, используемых в строительстве, должны быть казахстанского производства.

«Мы уже привезли все комплектующие материалы, в данный момент получается снимаем верхний слой ПРС, получается простительный слой. Сейчас выравниваем, выводим на «ноль» и скоро начнем выводить щебень и уже выводить под ноль и стелить вот этот искусственный газон»,- сообщил начальник участка ТОО «Агит» Мухтар Сембен.

Еще одно условие тендера — задействовать в работах местных жителей.

«Создаваемые рабочие места через Центр занятости, это порядком 7 человек, они были трудоустроены, через ЦЗ, у них заработная плата на сегодняшний день составляет не менее 85 тыс тенге»,- рассказал Нурлыбек Какимжанов.

В скором времени подрядчик планирует приступить к устройству основания футбольного поля. Его сделают в форме книжки, по специально утвержденному регламенту FiFA, что рекомендовано по всем странам СНГ.

«Покрытие собрано в Казахстане, сверху будет искусственная крошка. Все вот эти разметки, которые будут здесь, они все утвержденные 2019 года- FiFA. Штрафные, пенальти, все соответствуют вот этим нормам»,- пояснил Мухтар Сембен.

Такая реконструкция поля на стадионе «Автомобилист» призвана поднять районный спорт на новый, более высокий уровень.

«Безусловно, реализация данного проекта, текущий ремонт футбольного поля на данном стадионе, даст положительный эффект в развитие игрового вида спорта, всеми известного нашего футбола. И соответственно даст импульс для развития и открытия новых талантов в данном виде спорта. и для представления нашего региона в региональных, областных и может даже в республиканских соревнованиях»,- говорит Нурлыбек Какимжанов.

Срок реализации проекта по договору — 31 июля текущего года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.