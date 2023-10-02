Стал боятся воды. 12-летний ребенок скончался от бешенства

В городе Ош 12-летний ребенок умер от бешенства. Его родственники не сразу обратились к врачам, в больницу они обратились тогда, когда мальчик стал бояться воды, сообщает Zakon.kz.

Собака укусила 12-летнего ребенка еще в июле. 20 сентября мальчика доставили в больницу, потому что ребенок начал бояться воды. Спустя два дня он умер, пишет Turmush.

«К нам поступила информация из городской больницы о регистрации случая гидрофобии. Мы начали проверку и установили, что это бешенство. Так как ребенка своевременно не привезли на профилактику, заболевание стало клинически проявляться. Бешенство нужно предупреждать, но ребенка лечили самостоятельно, не привезли в больницу. 22 сентября ребенок скончался», сообщил начальник отдела профилактики заболеваний Ошского городского центра госсанэпидемнадзора Музафар Ахмедов.

В городе Ош объявлен месячник по предупреждению бешенства.

Накануне в Министерстве здравоохранения Казахстана напоминали, что бешенство – это особо опасное смертельное инфекционное заболевание человека и животных.

По информации ведомства, инфекция передается людям и животным через слюну, обычно при укусах, царапинах или прямом контакте со слизистыми оболочками (например, глаза, ротовая полость или открытые раны).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.