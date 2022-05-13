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Стала известна дата начала приёма заявок на льготное автокредитование

фото Тенгриньюз.кз

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Выдавать автокредиты продолжат пять банков, которые ранее проводили эту программу.

Банки начнут принимать заявки на льготное автокредитование с 16 мая, сообщает informburo.kz со ссылкой на Orda.kz.

ТОО «Жасыл Даму» получило деньги и сейчас передаёт их в банки второго уровня. После завершения всех формальных процедур банки должны начать выдавать льготные автокредиты под 4% годовых.

«Банки проводят свои корпоративные процедуры. Фонд развития промышленности заключил с ними необходимые соглашения. Они проведут свои процедуры и с понедельника (16 мая) они начнут выдавать кредиты. Пять банков второго уровня, которые ранее проводили эту программу, продолжат кредитовать казахстанцев», – сообщил в кулуарах международного форума машиностроителей первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

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