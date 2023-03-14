Стала известна дата начала священного месяца Рамадан

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Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) опубликовало календарь оразы по городам.
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В 2023 году месяц Рамадан начнётся 23 марта и закончится 20 апреля, передает informburo.kz
Пост продлится 29 дней. 21 апреля начнётся Ораза айт. Ночь с 17 на 18 апреля – Ночь предопределения.
В этом году сумма фитр-садака установлена в размере 535 тенге. Размер фитр-садака рассчитывался исходя из средней цены 2 кг муки по стране.