Стала известна дата открытия новой инфекционной больницы в Костанае

В рамках подготовки к новой возможной «коронавирусной» волне в областном центре возводится многопрофильная инфекционная больница. Здание будет состоять из 8 корпусов, больница рассчитана на 200 коек. Об этом на своей странице в Instagram сообщила Региональная служба коммуникаций.
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На данный момент приобретено 79 аппаратов ИВЛ. Планируется поставка еще 85 аппаратов отечественного производства.
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«Также приобретено 110 ед. санитарного автотранспорта, начата поставка 50 реанимобилей отечественного производства для службы скорой медицинской помощи. Центр оснащен высокотехнологичным медицинским и лабораторным оборудованием», — говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.
Сейчас в больнице устанавливается необходимое медицинское оборудование. Прием пациентов медучреждение начнет уже 10 октября.
COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области