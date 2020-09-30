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Стала известна дата открытия новой инфекционной больницы в Костанае

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В рамках подготовки к новой возможной «коронавирусной» волне в областном центре возводится многопрофильная инфекционная больница. Здание будет состоять из 8 корпусов, больница рассчитана на 200 коек. Об этом на своей странице в Instagram сообщила Региональная служба коммуникаций.

На данный момент приобретено 79 аппаратов ИВЛ. Планируется поставка еще 85 аппаратов отечественного производства.

«Также приобретено 110 ед. санитарного автотранспорта, начата поставка 50 реанимобилей отечественного производства для службы скорой медицинской помощи. Центр оснащен высокотехнологичным медицинским и лабораторным оборудованием», — говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Сейчас в больнице устанавливается необходимое медицинское оборудование. Прием пациентов медучреждение начнет уже 10 октября.

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