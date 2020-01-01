Стала известна погода на январь 2020 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».​

Согласно консультативному прогнозу, первая декада января на большей части территории республики прогнозируется с осадками, с туманами и гололедом, в северной половине — с метелями и порывистым ветром.

«Первая волна похолодания ожидается в середине первой декады. На западе температура воздуха понизится ночью до 5-15 мороза, в северной половине — до 10-25 мороза, в южной половине волна холода сместится на конец декады и составит 3-11 мороза.

​Очередные две волны холода предполагаются во второй и третьей декадах. Более существенное понижение температуры воздуха следует ожидать в третьей декаде месяца. В северной половине ночью 20-25, местами 30, днем 15-20, местами 10 мороза, в южной половине ночью 17-22, местами 12, днем 10-15, местами 5 мороза», — говорится в сообщении синоптиков.

В целом средняя за январь температура воздуха ожидается выше нормы на один градус, лишь местами на западе, севере и востоке республики — около нормы.​

Осадки прогнозируются меньше нормы в северо-восточной части страны. Больше нормы в горных и предгорных районах востока, юга и юго-востока Казахстана, на остальной территории около климатической нормы.