Стала известна причина смерти рудничанина, тело которого найдено в степи

Напомним, 26-летний житель Рудного, уроженец села Айет Костанайской области, перестал выходить на связь с матерью 16 ноября. Женщина обратилась в полицию с просьбой о помощи в поисках сына.

22 ноября, полицейскими, в ходе проведения поисковых мероприятий, на территории района Беимбета Майлина, на расстоянии 15 километров от посёлка Айет, обнаружен в поле труп без вести пропавшего ранее.

«Машина была обнаружена недалеко от станции Тобол. Далее мы установили следы, без обуви, и, по следам добрались до того места, где обнаружили его труп. Примерно расстояние километров 8-9″, — сообщили в полиции.

Корреспонденты alau.kz направили запрос в пресс-службу ДП Костанайской области.

«Причина смерти наступила в результате переохлаждения», — сообщили в областном ведомстве.

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