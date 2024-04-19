Стала известна сумма максимальной пенсии в Казахстане

Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили около 44,6 млрд тенге. Данные предоставил ЕНПФ.

Также осуществлены выплаты по наследству – 13 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 7,7 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью – 790,3 млн тенге, выплаты на погребение – 2,5 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма около 40,8 млрд тенге.

Отметим, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 33 985 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 945 752 тенге. Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ составила 32 082 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 742 692 тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (ИПС) в ЕНПФ на 1 апреля 2024 г. — 12,4 млн единиц, из них: 11,1 млн — по ОПВ, 671,1 тыс. — по ОППВ, 409,8 тыс. — по ДПВ.

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