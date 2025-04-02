В этом году на ремонт и содержание автодорог в Костанайской области выделено почти 50 млрд тенге, что больше, чем в прошлом. На данный момент протяженность сети дорог республиканского значения по Костанайской области составляет 1534 тысячи километров.

По официальным данным, уровень качества содержания автодорог за прошлый год увеличился на 2.3%. К концу этого года, планируют повысить этот показатель вдвое.

«6,5 млрд тенге выделено на участок среднего ремонта автодороги от Рудного до города Костанай, протяженностью 31,5 километров и наружное освещение в районе населенного пункта от села Кунай — 3,8 километров. Также будет установка снегозадерживающих заборов протяженностью 7 километров на автодороге «Аулиеколь-Костанай-Сурган» и «Карабутак-Костанай», — сообщил директор КФ «Казавтожол» Андрей Горват.

К части работ приступят уже в апреле. По словам Андрея Горвата, все нужные материалы уже почти готовы.

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