Стала ли школьная форма дороже, рассказали родители и эксперты

Эксперты в сфере образования и представители союза родителей рассказали, на сколько подорожала школьная форма в стране, почему это вызывает возмущение у родителей и как можно было бы сократить эти расходы, передает Tengrinews.kz.

Президент Казахской лиги экспертов образования Гульнара Абишева отметила, что ажиотаж с покупкой школьной формы возникает каждый год, но в этом году он был подкреплен неопределенностью в отношении требований к форме со стороны Минпросвещения. Изначально говорилось, что вернут единую школьную форму, потом о том, что регионы сами будут определять требования к школьной форме. В итоге родители в ситуации такой неопределенности и изменений боялись приобретать форму, которая не подойдет по стандартам и не пригодится.

«Если бы они изначально летом определились и сказали, что нужно, то, возможно, поток родителей в магазинах был бы меньше и это как-то повлияло бы на цену. Хотя главный фактор роста цены на школьную форму и принадлежности — это падение курса валюты и общая инфляция. Форма определенно стала дороже, чем в прошлом году. Я общалась с родителями, и они сказали, что сбор формы с рюкзаком и принадлежностями обходится минимум в 80 тысяч тенге, обычно около 100 тысяч тенге, в зависимости от качества вещей. Это средняя цена набора школьника с формой и всем необходимым», — отметила Гульнара Абишева.

По словам руководителя экспертной лиги, цены могут значительно отличаться в зависимости от регионов. Если в Алматы одежду можно купить на базарах и барахолке, то в Северный Казахстан, Карагандинскую область и другие регионы эти вещи попадают уже через Алматы и с учетом наценки от посредников и могут быть дороже.

В отношении школьных принадлежностей цены также могут значительно разниться в зависимости от качества вещей, но, по мнению Гульнар Абишевой, министерству проще было бы ввести единый для всех укомплектованный школьный рюкзак, который продавался бы по фиксированной цене, а его состав определялся бы начальным, средним или старшим звеном школы. По мнению эксперта, предприниматели и производители канцтоваров могли бы сделать скидки на такие унифицированные наборы. Они помогли бы родителям значительно сэкономить средства на покупке принадлежностей.

«Министерство говорит, что у нас все хорошо и ценник не слишком завышен. Вот недавно министр показывал, что на 35 тысяч закупился формой, купил две рубашки, брюки, пиджак. Надо понимать, что две рубашки — это мало. Если мы говорим о форме для мальчика, то нужны еще рубашки, жилет, качественная обувь, которой хватит на год, и спортивный костюм. Так и получается, что обходится не в 35, а в 80 тысяч или 100 тысяч с учетом канцтоваров. Следует также учесть сложное финансовое состояние родителей. Две недели назад мы объезжали Алматинскую область. Там, как и в целом на юге страны, проживает много многодетных семей, где в школу идут сразу 3-4 ребенка. Получается, что им нужно потратить не 70-80, а 210 тысяч за раз, при том что у многих семей такие низкие доходы, что они уже три месяца не покупали мяса. После января многие остались без работы. Тысячи детей в стране проживают в условиях за гранью нищеты, и при этом родители должны собирать их в школу», — добавила Гульнар Абишева.

Эксперт отмечает, что практика со свободными требованиями к ношению формы, которую применяли в нашей стране в период карантина, была бы мягче для людей, у которых нет финансовой возможности приобрести прописанную по стандартам форму. Гульнар Абишева отмечает, что традиционно школьная форма считается средством преодоления социального неравенства между учениками, однако в нынешних реалиях это неравенство становится очевидным. Более обеспеченные школьники имеют дорогие телефоны, родители подвозят их на автомобилях, и сама по себе форма уже не может уравнять все учеников. По мнению руководителя экспертной лиги, в требованиях было бы достаточно прописать аккуратную классическую школьную одежду, без строгих требований к ношению пиджака или брюк. Без жестких ограничений родители могли бы самостоятельно выбирать одежду, которая бы несильно выделялась, но не так сильно била бы по их карману.

«В целом в нашей стране не так много школьников, и если государство хочет, чтобы все они носили единую форму, то можно было бы взять на себя обеспечение ею. У нас по линии образования тратятся миллиарды на неэффективные коммерческие проекты… Вместо этого первым делом необходимо было бы обеспечить наших детей элементарными потребностями – бесплатным питанием в школах и школьной формой. Форму можно было бы шить массово, заказывая у определенных предпринимателей по фиксированной цене. Это стало бы большим достижением нашей сферы образования и большой помощью каждой семье и детям», — заключила Гульнар Абишева.

Представитель алматинского филиала объединения «Казахстанский союз родителей» Эвелина Мадзигон отметила, что они также заметили повышение цен на школьную форму и другие товары. Это происходит не только в этом году. По ее словам, родители школьников расстроены не только из-за повышения цен на школьные товары, но и из-за несоответствия цены и качества. По отзывам родителей и учеников, школьная форма часто бывает неудобной и выполнена не из самой качественной ткани.

«Сложно сказать, на сколько поднялись цены именно в этом году, когда народ испытывает и другие дефициты (самый яркий пример — дефицит сахара), но многие семьи ощущают заметный подъем этих цен. Согласно сообщениям друзей, знакомых, подписчиков и других родителей детей школьного возраста, сбор одного ребенка в школу перед началом учебного года обходится в сумму порядка 100 тысяч тенге», — отметила Эвелина.

Представитель Союза родителей рассказала, что при определении итоговой цены школьной формы нужно учитывать, что ношение белых рубашек и блузок подразумевает необходимость стирать их после одного дня носки и родителям приходится покупать минимум 3-5 таких рубашек. Девочкам, помимо брюк, покупают юбку либо школьный сарафан. А также любому ребенку нужна минимум одна пара обуви на сезон. К этому прибавляется форма для физкультуры, куда входят футболка, трико и кроссовки. Также в подростковом возрасте наблюдается тенденция к скачкообразному изменению параметров тела школьника, что повышает вероятность еще одной покупки новой школьной формы большего размера к середине учебного года.