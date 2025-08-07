Министерство науки и высшего образования РК объявляет список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, для подготовки высококвалифицированных кадров приоритетных отраслей экономики, 60% от общего количества образовательных грантов распределено по инженерным и техническим направлениям подготовки. По итогам конкурса государственный образовательный заказ освоен на 99%.

В этом году проект «Серпін» вызвал большой интерес среди молодежи из густонаселенных регионов. По итогам конкурса более 2 тысяч обладателей грантов поедут обучаться в ведущие вузы северного, восточного и центрального Казахстана.

СПИСОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ 2025

По поручению Главы государства порядка 20 вузов, осуществляющих сотрудничество с ведущими зарубежными университетами, начали прием студентов. Это важный шаг на пути формирования Казахстана как регионального образовательного хаба. На конкурс по присуждению государственных образовательных грантов в 2025 году подано около 113 тысяч заявок, что на 9 тысяч больше по сравнению с предыдущим годом. Также, при распределении грантов сохраняются установленные законодательством квоты для детей из социально уязвимых категорий населения.

В целях поддержки талантливой молодежи предусмотрен гранты вне конкурса, это победители международных олимпиад и спортивных соревнований.

В 2025 году количество дифференцированных грантов составляет 300 грантов. Конкурс по присуждению дифференцированных грантов состоится в сентябре текущего года. Впервые выделены 2 010 образовательных грантов для граждан, проходящих срочную воинскую службу. Данная мера направлена на поддержку социальной адаптации военнослужащих после прохождения службы и обеспечение им равного доступа к высшему образованию.

Свидетельство о государственном образовательном гранте будет доступно в течение трех рабочих дней на сайте Национального центра тестирования МНВО РК https://grant.testcenter.kz. Зачисление в высшие учебные заведения будет осуществляться до 25 августа включительно.

