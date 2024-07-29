Стали известны подробности по делу о насилии над 5-летней девочкой в Костанае

Информацию о происшествии на своей странице в соцсетях опубликовала детский омбудсмен по Костанайской области Несибели Басенова, передает alau.kz Несибели Басенова сообщила, что встретилась с мамой пострадавшей девочки.

По факту насилия над пятилетней девочкой группой несовершеннолетних уголовное дело находится в производстве. Назначены экспертизы.

«В пятницу, 25 июля, я встретилась с мамой потерпевшей девочки, в день ее обращения ко мне, как к Региональному уполномоченному по Костанайской области, была проведена беседа и оказана психологическая помощь. Выяснены обстоятельства дела. С целью оказания психолого-педагогической поддержки в ресоциализации ребенка отделом практической психологии отдела образования города Костаная рекомендовано включить потерпевшую девочку и её маму в проект «Превенция половой неприкосновенности и ранней беременности несовершеннолетних». Так же маме было дано разъяснение о возможности проживания в Кризисном центре, который функционирует в рамках Стандарта РК специальных социальных услуг. На это мама дала согласие, но с тех пор не поднимала трубку», — сообщила детский омбудсмен.

Кроме этого, сообщила Несибели Байсенова, в пятницу данные факты были рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Костанай.

Материалы в отношении родителей подозреваемых собраны и находятся в производстве Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области.

«В этой связи, хочу со всей ответственностью заявить, что о данном факте все государственные заинтересованные органы задействованы и оказывается помощь стороне потерпевшей. Данное дело находится на контроле Уполномоченного по правам ребёнка Закиевой Д.Б. и прокуратуры. В рамках следствия иная информация не подлежит распространению», — заключила детский омбудсмен.

Ранее сообщение об изнасиловании 5-летней девочки в Костанае прокомментировали полицейские

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