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Стали известны подробности убийства женщины в центре Костаная

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Как сообщает пресс-секретарь областного управления здравоохранения области Ксения Жилкибаева, по приезду на место по адресу улица Баймагамбетова дом 168 обнаружена женщина 1988 года лежащей на земле.

«Сознание, пульсация на сонной артерии, дыхание , сердцебиение отсутствовали»,-сообщила Ксения Жилкибаева.

Мужчина 1984 года рождения нанёс ножевые ранения женщине 1988 года рождения в область шеи с повреждением артерии. Смерть наступила до прибытия скорой.

После нанесения ножевых ранений женщине нанес ножевое ранение себе. С проникающим ранением брюшной полости мужчина госпитализирован второй бригадной.
Мужчина уже прооперирован хирургами городской больницы. Угрозы жизни нет. Будет находиться в палате под спецохраной полиции до выздоровления.

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